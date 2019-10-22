Уряд звільнив керівника Держгеокадастру в Київській області

Кабінет міністрів відсторонив від виконання обов’язків керівника Головного управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько.



Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

"Держгеокадастр в Київській області — це клондайк для схематозників та всіх нечесних чиновників. На цю область приходить більше всього скарг від громадян про неправомірні дії з боку керівництва", - наголосив Гончарук.



Очільник уряду підкреслив, що про проблеми в цій установі він знав давно і особисто.



"Ще з часів роботи в Офісі президента я займався проблемою непрозорих схем розподілу земель. Один з найгучніших прикладів — держпідприємство "Пуща-Водиця", - згадує прем’єр.

Гончарук нагадав, що уряд вже відсторонив 12 керівників обласних Головних управлінь Держгеокадастру та анонсував конкурс на посади нових очільників.

"Найближчим часом на конкурсі оберем чесних та ефективних менеджерів, як в центральне управління Держгеокадастру, так і в його регіональні осередки", - резюмував прем’єр.

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Економічна правда