Зеленський запропонував Бразилії перезапустити спільний космічний проект

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Бразилії Жаїром Болсонару запропонував перезапустити спільний космічний проект з використанням космодрому "Алкантара".

Про це повідомляє прес-служба президента.

Політики також обговорили перспективи співпраці у космічній галузі.

"Бразилія – наш головний торговельний партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні та українських – у Бразилії", – сказав Зеленський.

"У нас відбудеться велика приватизація, ми зараз презентуємо чимало проектів, які показують, що в Україну вкладати вигідно. Я вірю, що ми справді маємо побудувати потужні відносини між Україною та Бразилією", – додав він.

Нагадаємо:

У 2003 році Україна та Бразилія уклали угоду щодо створення наземного комплексу на пусковому центрі "Алкантара" (Бразилія), надання послуг в інтересах національних космічних програм України та Бразилії, а також комерційних замовників пускових послуг.

Згідно з договором, до кінця 2006 року повинні були пройти випробування та введення в штатну експлуатацію ракетного комплексу "Циклон-4".

Для цього Бразилія надавала космодром та забезпечувала інфраструктуру. Україна повинна була розробити ракету-носій "Циклон-4", провести випробування, підготувати виробничу базу і виготовити технологічний електромеханічний макет ракети-носія для випробувань та першого льотного зразка ракети-носія.

Для реалізації міжнародного проекту "Циклон-4" державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне імені М. К. Янгеля" залучило кредити під державні гарантії: 150 млн дол у 2004 році та 260 млн дол у 2011 році.

Через 12 років реалізації проекту у 2015 році Бразилія денонсувала договір.

За попередньою оцінкою КБ "Південне", збитки, завдані Україні внаслідок одностороннього припинення дії договору, могли сягнути 805,86 млн дол.

Читайте детальніше у колонці: Українсько-бразильська космічна програма: провал, борги і кримінал

Економічна правда