Штат Держаудитслужби скоротять у 8 разів — Дубілет

Державну аудиторську службу буде суттєво реформовано, а кількість працівників цього органу скорочено із 3,2 тисячі до 400.

Про це написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

"Коли я приєднався до Кабміну, я з подивом дізнався, що один з органів, який я координую, - це Державна аудиторська служба. Раніше - Контрольно-ревізійне Управління, те саме легендарне КРУ. Ми плануємо суттєво реформувати цей орган", - написав він.

За словами Дубілета, зараз там працює 3212 людей, і вони отримують "небезпечно низькі зарплати".

"До чого це може приводити, можете здогадатись. Кількість працівників цього органу буде скорочено до близько 400", - заявив міністр.

"Будь-яке масове скорочення державних службовців — це болісний процес. Ми будемо співпрацювати з Держпрацею, профсоюзами та іншими сторонами, щоб не кидати просто так людей напризволяще", - запевнив він.

Говорячи про ключові напрями реформи Держаудиту, Дубілет зазначив, що цей орган "має фокусуватись на серйозному шахрайстві". За його словами, ті працівники, що залишаться, мають бути справжніми професіоналами, які працюють за міжнародними стандартами та ризик-орієнтовними підходами, а "не чіплятися до ком".

Міністр також поінформував, що планується прибрати дублювання функцій між Держаудитом та Рахунковою палатою, а також Держаудитом та силовими органами.

Крім того, він наголосив, що великі державні компанії мають проходити аудит у приватних аудиторських компаніях (власне, іноді зараз так і відбувається). "З іншого боку, чим більше ми приватизуємо, тим менше треба проводити аудит", - зазначив міністр.

Дубілет також нагадав, що згідно зі світовою практикою, Кабмін передає Держаудит під Міністерство фінансів.