Економіка Німеччини вступила в рецесію

Обсяг ВВП Німеччини в третьому кварталі 2019 року знизився другий квартал поспіль. Технічно це означає першу за шість років рецесію в ФРН.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Проте, в Бундесбанку вважають, що глибока рецесія країні не загрожує.

"ВВП Німеччини знову трохи знизився в третьому кварталі. Однак рецесія в значенні яскраво вираженого, всеосяжного і стійкого скорочення економічної активності при недовикористанні потужностей не є очевидною", - йдеться в щомісячному огляді банку.

Економіка Німеччини в другому кварталі 2019 року знизилася на 0,1% в порівнянні з попередніми трьома місяцями, і сигналів поліпшення ситуації з цього моменту не спостерігалося, пише Financial Times.

Триваюча торгова війна США і Китаю, а також невизначеність навколо Brexit і проблеми автомобільного сектора ФРН продовжують чинити тиск на економічну активність, зазначають експерти.

Попередні дані про ВВП країни за третій квартал будуть оприлюднені 14 листопада.

В огляді Бундесбанку наголошується, що орієнтований на експорт виробничий сектор країни "продовжив послаблюватися" в третьому кварталі, в той час як сектори економіки, сфокусовані на внутрішньому ринку, "продовжують стимулювати зростання".

Бундесбанк відзначає "значне скорочення" виробництва автомобілів в Німеччині в липні і серпні, пов'язане з посиленням стандартів для автомобільних викидів з вересня.

Минулого тижня уряд Німеччини знизив прогноз зростання ВВП країни на 2020 рік до 1% з 1,5%, відзначивши, зокрема, негативні наслідки торговельних суперечок.

Прогноз економічного підйому на поточний рік був збережений на рівні 0,5%.