Wizz Air заходить в Запоріжжя

Компанія Wizz Air може відкрити відразу шість маршрутів із Запоріжжя.

Про це свідчить аналіз системи бронювання авіаперевізника, повідомляє avianews.

Йдеться про рейси до Відня, Вільнюса, Будапешта, Гданська, Кракова та Вроцлава.

При виборі даних напрямків система видає інформацію, що маршрути підлягають схваленню з боку влади (This route is pending regulatory approval). При виборі комбінації інших напрямків відповідне поле залишається порожнім.

Завдяки подібному аналізу в минулому році стало відомо про майбутнє відкриття Wizz Air рейсів зі Львова до Франкфурта-Хан за кілька тижнів до того, як маршрут офіційно анонсував авіаперевізник.

Wizz Air 22 жовтня проведе прес-конференцію в Києві, на якій лоу-кост оголосить про подальші плани розвитку на українському ринку.

Запоріжжя, в разі його офіційного анонсування, стане п'ятим містом в Україні після Львова, Одеси, Києва і Харкова в маршрутній мережі Wizz Air.

Польоти сюди бюджетник планував почати ще в 2008 році з відкриттям рейсів Київ-Запоріжжя, однак згодом переглянув свої плани.

22 жовтня аеропорт Запоріжжя відкрився о 6 ранку після капітального ремонту аеродрому, який охопив заміну покриттів злітно-посадкової смуги, рульової доріжки і перону.

ОНОВЛЕНО

Пізніше цю інформацію підтвердив і міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

"Наприкінці березня (2020 року — ЕП) ми відкриваємо 6 додаткових рейсів до Європи. Пряме авіасполучення з’єднає наше місто з Будапештом, Віднем, Вільнюсом, Вроцлавом, Гданськом та Краковом. Кожен з рейсів курсуватиме 2 рази на тиждень", - написав Буряк.

Він додав, що вартість квитків починатиметься від 15 євро.