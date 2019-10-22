Дві великі компанії Григоришина почали процедуру банкрутства

Костянтин Григоришин

Компанії "Запоріжтрансформатор" і "Луганське енергетичне об'єднання" ініціювали процедуру банкрутства.

Про це повідомляє Finbalance.

17 жовтня Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство "Запоріжтрансформатор" з ініціативи самого підприємства.

Згідно з матеріалами суду, "Запоріжтрансформатор" звернулось до суду з відповідною заявою, посилаючись на те, що "фінансовий стан підприємства має всі ознаки неплатоспроможності, наразі боржник знаходиться в стані, коли задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами".

Згідно з інформацією підприємства, на кінець 2018 року його заборгованість перед банками становила 8,87 млрд грн.

При цьому заявлена ​​сума необоротних активів становила 2,36 млрд грн, а оборотних активів - 1,77 млрд грн.

За даними "Запоріжтрансформатор", підприємство постачає обладнання в 88 країн. Загальна чисельність персоналу - 2,5 тис осіб.

18 жовтня Господарський суд Луганської області порушив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" за заявою самого підприємства.

У 2017 році в "ЛЕО" заявляли про борг споживачів з окупованого Донбасу за поставлену електроенергію на 5 млрд грн, в свою чергу компанія була винна держпідприємству "Енергоринок" 5,2 млрд грн.

Обидві компанії входять до групи "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром "Запоріжтрансформатору" числиться однокласник бізнесмена і менеджер швейцарського офісу Energy Standard Group Леонід Пивоваров (Швейцарія), а ЛЕО - болгарин Максим Марков.

Лондонський арбітраж раніше визнав, що реальним власником цих активів є Григоришин.