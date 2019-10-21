"Укравтодор" побудує міст у Запоріжжі спільно з китайцями
Державне агентство автомобільних доріг та китайська компанія China Road and Bridge Corporation домовились про спільну реалізацію проєкту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в Запоріжжі.
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг.
"21 жовтня Державне агентство автомобільних доріг та китайська компанія "Чайна Роуд Енд Брідж Корпорейшн" СRВС уклали Меморандум про співпрацю з метою реалізації проєкту будівництва мостового переходу через р. Дніпро у м. Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що меморандум передбачає взаємодію у просуванні імплементації проєкту будівництва мосту через річку Дніпро в м. Запоріжжя, це сприятиме подальшому отриманню кредиту для його фінансування, обміну технічною інформацією, а також проведенню спільних заходів та інформуванню громадськості про співпрацю сторін.
В Укравтодорі додають, що СRВС є однією з чотирьох найбільших державних компаній в Китайській Народній Республіці, які займаються будівництвом доріг, мостів, портів, залізниць, аеропортів, тунелів та муніципальної інфраструктури.
Має понад 50 офісів за кордоном в Азії, Африці, Америці і Європі, а також офіційне представництво в Україні.
Економічна правда
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