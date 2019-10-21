Firefly українця Полякова почала співпрацю з колишнім підрозділом Боїнга

Аерокосмічна компанія Firefly Aerospace українця Макса Полякова підписала договір про співпрацю з колишнім підрозділом Боїнга Aerojet Rocketdyne.

Компанія є міжнародним лідером на ринку ракетних двигунів, повідомляє SpaceNews.

Ракета Firefly Alpha буде оснащена компонентами з 3D-друку від Aerojet на своїх двигунах першого ступеня Reaver. Запуск Alpha планується на перший квартал 2020 року. Для іншої ракети, Beta, Firefly розглядає установку двигуна AR1 від Aerojet.

За словами Марка Уатта, партнера Noosphere Ventures, до якої входить Firefly, компанія планує запуск трьох різних ракет-носіїв: Alpha, Beta і Gamma.

Alpha - для запуску на низьку навколоземну орбіту малих супутників з вантажопідйомністю до 1 тонни, Beta з навантаженням до 4 тонн і Gamma - багаторазовий космічний літак для запуску ракет з орбіти.

Firefly і Rocketdyne також планують разом працювати на комерційних і державних ринках, включаючи проекти, пов'язані з питаннями національної безпеки.