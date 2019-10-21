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За п'ять років кіберзлочинність в Україні виросла вдвічі

Понеділок, 21 жовтня 2019, 15:31

За останні п’ять років в Україні кількість інформаційних злочинів зросла щонайменше у 2,5 рази.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Як повідомляється, стрибок кількості всіх кіберзлочинів відбувся у 2017 році. Після цього кількість злочинів має тенденцію зростати. Так в 2017 було зафіксовано 1795 справ, в 2018 — 1023, за останні півроку — 1005. 

Зазначається, що стрибок 2017-го року значною мірою пов’язаний із вірусом "Петя", від якого постраждали тисячі компаній, тоді заяви в кіберполіцію про дані, втрачені через цей вірус, часто залишалися без відповідей.

 
Опендатабот. Кількість злочинів за незаконне втручання в роботу комп’ютерів

Кіберзлочинці полюють на персональні дані, банківські рахунки, паролі та іншу інформацію, яка існує в електронному вигляді.

Потерпілими можуть стати як фізичні особи, так і бізнес та державний сектор.

За даними платформи, найпопулярніша стаття кіберзлочинів - шахрайство, на другому та третьому місцях незаконне втручання в роботу комп’ютерів  та розповсюдження порнографії.

За словами експертів Опендатабот,  збільшення кількості злочинів також пов’язана зі збільшенням кількості фахівців, що здатні їх виявити і розширенням штату кіберполіції.

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кібербезпека

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