У найбільшого виробника промислового часнику згорів склад

У селі Степанівка Роздільнянського району Одеської області згорів склад підприємства по переробці часнику ТОВ "Агропатріот" - провідного виробника промислового часнику в Україні.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Одеській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 6:57 21 жовтня, рятувальники о 8:38 локалізували пожежу та об 11:05 ліквідували її на площі 1000 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає.

"Ми боролися з системою, держ "помічниками", відбивалися від рейдерських атак, обшуків і арештів техніки, від сфабрикованих кримінальних справ і вимог віддати бізнес.



Сьогодні все закінчилося. Агро- Патріот помер", - написала у Facebook директор компанії Наталія Сударкіна.

"На жаль, наш Агро-Патріот зараз виглядає саме так. Поки незрозумілі причини, викликана поліція - вірю, що зрозуміємо причини. Це серйозний удар по компанії, практично всі активи, наскільки мені відомо, втрачені", - додав Олександр Сударкін.

Нагадаємо:

"Агро-Патріот - провідна компанія в Україні з промислового вирощування часнику. Займається усім циклом виробництва: створенням насіння, вирощенням часнику з використанням технологій і систем крапельного зрошення, зберіганням, переробкою та продажем часнику в Україні та на експорт.

Економічна правда