Милованов: Номер "Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестклімат України

Жарти "Вечірнього кварталу" проти Валерії Гонтаревої можуть і будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою.

Про це у Facebook написав міністр еконміки Тимофій Милованов.

"Нещодавно 95 квартал та хор Верьовки виступили з номером "Горіла хата" про пожежу у Гонтаревої. Для зовнішніх інвесторів це виглядає дуже погано", - заявив він.

"Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. За її керівництва НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це технічні терміни, які описують, яким чином НБУ сьогодні приймає рішення.

Новий тип прийняття рішень дозволив, на думку експертів і інвесторів (і я погоджуюсь), забезпечити низьку інфляцію і стабільність курсу сьогодні", - підкреслив Милованов.

"В той же час, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева знаходиться під тиском від Коломойського через рішення по Приватбанку. Також вони не розуміють, наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. 95 квартал асоціюється з владою.

І жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність. Тому, номер 95 кварталу про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні і цей вплив негативний", - додав він.

Нагадаємо:

20 жовтня у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Верьовки піснею-пародією "Горіла хата" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої. Під музику весільної пісні "Горіла сосна, палала" вони співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, яка проживає зараз у Великій Британії, назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

А олігарх Ігор Коломойський похвалив номер студії "Квартал 95" – але запевнив, що немає д о нього стосунку.

Міністр культури Володимир Бородянський написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати проситимуть, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.

Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".

Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана ексголова НБУ.

17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.

Економічна правда