Уродженець Одеси став доларовим мільярдером - Forbes

Уродженець Одеси Владислав Шмуніс став доларовим мільярдером завдяки угоді його стартапу RingCentral з американською компанією Avaya.

Про це повідомляє Forbes.

Видання оцінило статки бізнесмена в 1,3 мільярда доларів.

"Компанія RingCentral - поставник корпоративних хмарних рішень, оголосила про початок співпраці з компанією Avaya, яка спеціалізується на проектуванні, розробці та адмініструванні корпоративних мереж зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шмуніс разом із родиною переїхав в США у 70-х. Закінчив університет Сан-Франциско, працював в HP і Amex.

У 1993 році він заснував перший бізнес - Ring Zero Systems. Стартап створював Windows-додаток для телефонії та пошти, його попередньо встановлювали на ПК. Згодом компанію поглинула Motorolla, Шмуніс став мільйонером.

У 1999 році Шмуніс заснував RingCentral, яка пропонувала доступну IP-телефонію - номери будь-яких міст Америки, дзвінки і прийом голосової пошти, автосекретар. Тарифи починалися з 10 дол/міс, клієнти були з малого бізнесу. Вже до 2012 року у компанії було більше 250 000 користувачів і виручка в 300 млн доларів.

"У жовтні цього року RingCentral оголосила про партнерство з компанією Avaya. В обмін на 500 млн доларів компанія Шмуніса отримає доступ до нової хмарної платформи з 100 млн користувачів", - пише Forbes.