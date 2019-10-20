Суд в США відклав позов до Telegram і залишив заборону на запуск кібервалюти

Федеральний суд в Нью-Йорку відклав позов американського біржового регулятора до Telegram до лютого.

Про це йдеться в розпорядженні суду, пише Прайм.

Крім того, суддя Кевін Кастел залишив в силі тимчасову заборону Telegram на запуск криптовалюти Gram і блокчейн-платформи TON, чого і домагався регулятор.

Компанія Telegram Павла Дурова раніше заявила, що згодна відкласти операції по криптовалюті Gram і блокчейн-платформі TON, поки не завершиться суд в США.

При цьому Telegram визнала зайвою тимчасову судову заборону і намагалася її оскаржити, але безрезультатно.

Раніше Комісія США з цінних паперів і ринків (SEC) подала позов до Telegram Group Inc в зв'язку з проведеним ICO, в результаті якого компанія залучила 1,7 млрд доларів.

Згідно із заявою комісії, компанія не зареєструвала належним чином розміщення криптовалюти Gram, тим самим порушивши закон про цінні папери США.

Відомство вимагає, щоб суд визнав факт порушення, наклав штрафні санкції на Telegram Group Inc і її філію TON Issuer Inc і стягнув отримані ними кошти на користь держави.

При цьому Telegram оскаржує характеристику своїх продуктів як "цінних паперів", на яку спирається SEC, і має намір спростувати цю позицію регулятора в суді.