В Україні почала дешевшати картопля

На поточному тижні для ринку картоплі в Україні було характерно зниження цін.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами самих виробників, пов'язано це було з ослабленням активності покупців, у той час як пропозиція на ринку залишалася досить об'ємною за рахунок регулярних поставок імпортної картоплі.

В результаті понижувальних цінових коригувань продажі картоплі на сьогоднішній день здійснюються в межах 8-11 грн/кг (0,32-0,44 долара/кг), що в середньому на 8% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

При цьому знижували ціни, як правило, виробники, які не планували тривалого зберігання продукції. У той же час великі господарства йшли на поступки неохоче і в більшості своїй відмовлялися від реалізації за поточними цінами.

Проте, середня оптова ціна на картоплю стандартної якості на сьогоднішній день є рекордно високою, тому виробники не особливо переживають через зниження цін на продукцію.

Однак більшість фермерів як і раніше вважають, що ціни на картоплю в зимовий і весняний період будуть набагато вище, ніж зараз, тому намагаються продавати тільки ту продукцію, яка не підлягає тривалому зберіганню, а якісну продукцію закладають в картоплесховища.

При цьому, варто відзначити, що ціна на картоплю в Україні на даний момент в середньому вже в 3,3 рази вище, ніж в аналогічний період минулого року.