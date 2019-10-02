АМКУ дозволив власнику мережі Prostor купити "Космо"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл власнику мережі магазинів з продажу парфюмерно-косметичної продукції ProStor Вадиму Тугаю придбати опосередкований контроль над drogerie-мережею "Космо".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення АМКУ.

Як зазначається, розглянувши заяву уповноважених представників Вадима Туга і компаній Ringside Limited, Cortefill Invests Limited (обидві - Нікосія, Кіпр), а також Elandia Holdings Limited і Giancintoco Holdings Limited (обидві - Лімассол, Кіпр), регулятор прийняв рішення дозволити опосередковане придбання бізнесменом контролю над компанією Giancintoco Holdings Limited.

Концентрація полягає в придбанні Тугаєм через дочірню компанію Ringside Limited акцій Giancintoco Holdings Limited, що забезпечують перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Згідно з даними Єдиного держреєстру, "Джіасінтоко Холдінгз Лімітед" (Нікосія, Кіпр) станом на 2 жовтня є учасником з часткою 100% в статутному капіталі ТОВ "Суматра-Лтд", яке розвиває мережу парфумерно-косметичних магазинів "Космо", що належить інвестфонду SigmaBleyzer.

Керівником Elandia Holdings Limited, згідно кіпрських реєстрів, виступає співзасновник SigmaBleyzer Лев Блейзер.

Як повідомлялося, раніше Вадим Тугай вирішив безпосередньо оформити контроль над мережею Prostor, засновником якої він є.

У липні-2019 АМКУ дозволив йому придбати частку ТОВ "Стиль Д" (Дніпро), що розвиває мережу Prostor, через кіпрські компанії Ringside Limited і Amikod Limited.

У липні 2018 року учасниками ТОВ були компанія "Ювілонко Лімітед" (98,2%, Нікосія, Кіпр) і Олена Їжак (1,77%), кінцевим бенефіціаром - Анна Теано Крістофі Ефтімулла (Нікосія, Кіпр). Станом на 2 жовтня 2019 року учасниками вказані Вадим Тугай (99,4%), Рінгсайд Лімітед і Олена Їжак.

Статутний капітал ТОВ "Стиль Д" становить 231,8 млн гривень.

ТОВ "Суматра-Лтд" працює на ринку роздрібної торгівлі парфумерії та косметики України з 1994 року і створила національну торговельну мережу товарів для краси, здоров'я та сім'ї "Космо" в 2000 році.

Мережа на вересень 2019 року нараховувала 104 торгових магазину "Космо" в 27 містах країни зі складом в Броварах Київської обл.

Чистий збиток компанії в 2018 році скоротився на 24,6% і становив 58,9 млн гривень, виручка зросла на 18,5 - до 1,850 млрд гривень.