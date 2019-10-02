Путін назвав умову, за якої Росія підпише транзитний контракт

Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця року імплементує європейське законодавство.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін в ході Російської енергетичного тижня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ж ні, "що цілком ймовірно", Росія готова продовжити діючий контракт на прокачування газу", - сказав він.

При цьому Путін підкреслив, що прокачування газу по Україні повинно бути економічно доцільним.

Нагадуємо:

Третій раунд тристоронніх переговорів Єврокомісія-Україна-РФ на політичному рівні щодо довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року почався 19 вересня у Брюсселі.

Сторони мали узгодити: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належну тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.

Українська сторона пропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

За підсумками переговорів в Брюсселі міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу в Європу через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що обидві сторони, Україна і Росія, демонструють готовність знайти рішення по транзиту газу.

Він висловив упевненість, що поставки газу продовжаться без перерви.

Наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.