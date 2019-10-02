Курс валют: долар і євро різко подорожчали на "чорному" ринку
Котирування гривні до долара на чорному ринку встановилися на рівні 25,55 - 25,86 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:30 середні курси валют на "чорному" ринку були наступними:
Долар США - 25,55 - 25,87 гривні;
Євро - 27,73 - 28,10 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,87 - 25,49 гривні. Євро купують по 26,95 гривні, продають по 27,82 гривні.
За даними kurs.com.ua, середні курси валют на "чорному" ринку на 14:35 становлять:
Долар США - 25,65 - 25,93 гривні;
Євро - 27,56 - 28,00 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 37 копійок, встановивши його на 2 жовтня на рівні 24,56 гривні за долар.
2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.
Економічна правда
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