Курс валют: долар і євро різко подорожчали на "чорному" ринку

Котирування гривні до долара на чорному ринку встановилися на рівні 25,55 - 25,86 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:30 середні курси валют на "чорному" ринку були наступними:

Долар США - 25,55 - 25,87 гривні;

Євро - 27,73 - 28,10 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,87 - 25,49 гривні. Євро купують по 26,95 гривні, продають по 27,82 гривні.

За даними kurs.com.ua, середні курси валют на "чорному" ринку на 14:35 становлять:

Долар США - 25,65 - 25,93 гривні;

Євро - 27,56 - 28,00 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 37 копійок, встановивши його на 2 жовтня на рівні 24,56 гривні за долар.

2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.

Економічна правда