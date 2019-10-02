СБУ підозрює заступника Кличка у махінаціях з перепродажем квартир - ЗМІ

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом того, що посадові особи КМДА спільно з керівниками столичних комунальних підприємств виводили квартири на посередників, у яких осідали 20-30% вартості нерухомості.



Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на ухвали Дніпровського райсуду Києва від 11 вересня.

Протиправна діяльність полягала у відчуженні квартир, що будувались київськими комунальними підприємствами – "Житлоінвестбуд-УКБ" і "Спецжитлофонд".

За даними слідства, КП укладали з приватними компаніями "попередні договори купівлі-продажу квартир", у яких зазначалися ціни нижче ринкових. Ці фірми-посередники гроші за квартири не сплачували.

"Натомість ці компанії знаходили реальних покупців, які за договором "переуступки права вимоги" сплачували , як суму, що зазначена у "попередньому договорі" (на користь комунальних підприємств), так і 20-30% цієї суми на користь вказаних компаній-посередників.

За даними слідства, за три останні роки "Житлоінвестбуд-УКБ"" уклав "попередні договори купівлі-продажу квартир" з 36 компаніями-посередниками, а "Спецжитлофонд" – з 19", - йдеться у повідомленні.

"За другим епізодом розслідуються обставини перемоги ТОВ "Еко-Буд-Трейд" на "розіграних" тендерах загальною сумою в 521,59 млн грн. серед комунальних підприємств КМДА (згадані вище "Спецжитлофонд", "Житлоінвестбуд-УКБ", та КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва").



А також – у закупівлях на 7,09 млрд грн щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві, житлових будинків, будівництва каналізації", - зазначає видання.



"Наші гроші" підкреслюють, що Еко-Буд-Трейд через Максима Половка пов’язане з В’ячеславом Непопом, який раніше займав посаду директора "Житлоінвестбуд-УКБ" та Михайлом Голіце - екс-очільником Департаменту будівництва і житлового забезпечення КМДА і президентом Київміськбуду.



Нагадаємо:

Вячеслав Непоп був очільником КП "Житлоінвестбуд-УКБ" з 2002 по 2018 р. 27 липня 2018 року він був призначений заступником голови КМДА Віталія Кличка.

Детальніше про будівництво, яке фігурує у провадженні СБУ, можна дізнатися тут: З нізвідки в нікуди. Де буде починатися і закінчуватися Подільський міст