У ВР зареєстрували законопроект про земельні торги через ProZorro
Депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект №2195 про земельні торги (продаж і оренда) через відкриті електронні аукціони ProZorro.Продажі.
Про це повідомила у Facebook народний депутат Роксолана Підласа.
"Більше ніяких ударів гонгу та стосів паперу за зачиненими дверима. Всі аукціони - лише он-лайн. #2195 - один з трьох законопроектів пакету земельної реформи і дуже важливий. Без рівного доступу до земельних аукціонів - про конкуренцію та ринкову ціну не може бути й мови", - написала Підласа.
Текст законопроекту пізніше оприлюднять на сайті Верховної Ради.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.
Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.
Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.
Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни
Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.
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Економічна правда
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