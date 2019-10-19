Болгарія бореться за завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій

Болгарія готова виділити більше коштів Volkswagen, конкуруючи з Туреччиною в боротьбі за будівництво на її території заводу німецького автовиробника.

Про це заявив глава Automotive Cluster, яка лобіює інтереси автовиробників, колишній президент Болгарії Росен Плевнелієв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Софія готова подвоїти розмір субсидій, щоб виграти тендер на будівництво підприємства", - сказав Плевнелієв в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми знайшли спосіб запропонувати Volkswagen від 250 до 260 млн євро замість 135 млн євро", - сказав він.

За словами Плевнеліева, компанії вже направлено відповідну пропозицію, але відповіді поки не отримано.

Він зазначив, що з урахуванням інфраструктури, такої як під'їзні шляхи до залізних і автомобільних доріг, підтримка будівництва заводу з боку Болгарії оцінюється в 800 млн євро. Плевнелієв сказав, що ці субсидії узгоджені з Єврокомісією.

Volkswagen в зв'язку з початком військової операції Туреччини в північних районах Сирії заморозив плани будівництва заводу в провінції Маніса.

На початку жовтня VW заснував дочірню компанію з капіталом в 943 млн лір (164 млн доларів), плануючи побудувати підприємство, яке буде випускати близько 300 тис. автомобілів в рік. Інвестиції в проект оцінювалися в 1,3 млрд євро.

Новий завод стане 123-м для Volkswagen в світі.