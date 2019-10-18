Президент підписав закон про концесію
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про концесію" № 155-IX, який дозволяє передачу об'єктів державної власності у тимчасове користування приватним підприємствам.
Про це свідчать дані на сайті президента.
Очікується, що концесія забезпечить залучення інвестицій і сприятиме модернізації та ефективному управлінню об’єктами державної та комунальної власності.
Документ вносить зміни до 25 законодавчих актів України з метою врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на умовах державно-приватного партнерства.
Він передбачає запровадження єдиної процедури ініціювання та ухвалення рішення щодо здійснення концесії.
Також закон запроваджує прозору процедуру вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог) і передбачає можливість залучення до роботи комісії незалежних експертів
У документі також передбачена процедура трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення з боку орендаря за умови внесення додаткових інвестицій.
Крім того, новий закон дає можливість заміни концесіонера у випадку неналежного виконання ним своїх зобов’язань і відкриває можливість вирішення спорів у міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражах
Документом також урегульовані особливості концесії на ринках, що перебувають у стані природної монополії.
Економічна правда
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