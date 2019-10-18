НАБУ оголосило про підозру Гладковському

Колишньому першому заступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони Олегу Гладковському повідомили про підозру.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Facebook.

Дослівно: "18 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому посадовцю у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 та ст.366-1 Кримінального кодексу України".

Деталі: Відзначається, що підозру погодив керівник САП Назар Холодницький.

Детективи встановили, що Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Зокрема, він забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 мільйона гривень збитків.

Крім того з’ясувалося, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме 54 тисячі доларів (за 2016 рік), 63 тисячі доларів (за2017 рік) та 47,5 тисячі доларів (за 2018 рік).

Що було раніше: 18 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб повідомити Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

За словами генпрокурора, підозра стосується "порушення антикорупційного законодавства, неправдивого декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель, використання службового становища, щоб впливати на результати цих тендерних закупівель".

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Передісторія:

17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). За даними одного з джерел УП, Гладковський намагався вилетіти з України з родиною.

Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю, а не намагався залишити Україну.

Пізніше в прес-службі корпорації "Богдан" заявили, що її президент, екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський після затримання оголосив голодування.

Українська правда