Ціна на газ для України може бути нижчою на 20% — голова "Газпром"

ТАСС

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що ціна на газ для України при прямих поставках може бути на 20% нижче нинішнього рівня.



Про це він розповів в ході робочої зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, повідомляє ТАСС.

"Ми говорили, що ціна газу для кінцевих споживачів в Україні при прямих поставках може становити до 20% мінус по відношенню до нинішнього рівня", - сказав Міллер.

"Треба розуміти, що наші поставки будуть, звичайно, значно дешевше, ніж реверсні поставки із західної Європи - це практично той же самий російський газ", - заявив глава "Газпрому".



Як повідомляється, Медведєв висловив думку, що покупка Україною газу на 25% дорожче є її правом.



"На жаль, поки у всякому разі, як я розумію, для українських споживачів придбання газу по реверсу здійснюється все за тими же високим для українських споживачів цінами. Але це їх вибір, це їх право.

Хоча очевидно, що від цього страждають звичайні громадяни України, просто споживачі, які купують той же самий газпромівський газ, але, по суті, з надбавкою 25%", - заявив прем'єр-міністр РФ.



Нагадуємо:

У Брюсселі відбулася зустріч представників Єврокомісії та української делегації перед тристоронніми газовими переговорами.

Третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Єврокомісія-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року почався 19 вересня у Брюсселі о 15:30 за київським часом.

Сторони мають узгодити: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належну тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.



Економічна правда