Кабмін передав до Ради зміни до держбюджету-2019

Кабінет міністрів подав на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до бюджету на 2019 рік - уряд пропонує переглянути показники бюджету через недоотримання доходів та зменшення видатків на обслуговування держборгу.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що через зміцнення курсу гривні в уряді пропонують знизити план доходів держбюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн.

Це станеться через те, що під час складання бюджету прогнозувався курс долара на рівні 28,2 гривні, в той час як реальний курс за перші 9 місяців цього року склав в середньому 26,4 гривні.

"При цьому це зниження доходів збалансовано зменшенням плану видатків на обслуговування державного боргу на 21,6 млрд грн", - заявили у Мінфіні.

Також передбачається виділення додаткового 1 мільярда гривень на фінансування державних шахт та додаткові 354,6 млн грн на підтримку чорнобильців.

Крім цього, видатки на нацбезпеку та оборону пропонують підвищити на 1,4 млрд грн, 787 млн пропонують виділити на реабілітацію людей з інвалідністю.

Також виділили додаткові кошти на соціальний захист військовослужбовців та ветеранів, паралельно скоротивши у 5 разів видатки на Фонд президента з підтримки освітніх на наукових програм для молоді.

Доходи бюджету за три квартали 2019 року виконали на 94,6% від розпису. До бюджету не надійшло 37,15 мільярда гривень запланованих доходів.

Економічна правда