"Укрзалізницю" повернули в управлення Мінінфраструктури

Рішенням Уряду "Укрзалізницю" повернули до сфери управління Міністерства інфраструктури.



Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.



Криклій назвав подію "поверненням блудного сина", подякував прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та анонсував реформу у держпідприємстві.



"Реформа Укрзалізниці, яка мала початись ще три роки тому, нарешті відбудеться. Укрзалізниця буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною (IPO).

Буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень та забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури.

Для цього нам потрібен новий закон про залізничний транспорт, розраховуємо на підтримку парламенту в цьому питанні. Готуємо реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень", - прокоментував міністр.

Також Криклій розповів про плани модернізації УЗ і передачу вокзалів в концесію.

"Плануємо модернізацію залізничної інфраструктури та оновлення парку пасажирських вагонів і локомотивів.

Також для покращення якості надання пасажирських послуг плануємо передавати в концесію вокзали і впроваджувати системи управління якістю пасажирських перевезень відповідно до стандартів Європейського Союзу", - заявив Криклій.



Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці також позитивно сприйняв повернення підприємства в Мінінфраструктури.



Нагадаємо:



У вересні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що буде ініціювати повернення "Укрзалізниці" під контроль міністерства.

Раніше, на початку року Кабінет міністрів прийняв рішення про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури України, перепідпорядкувавши його безпосередньо уряду.

Пізніше, тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян, розкритикував політику уряду і керівництва "Укрзалізниці" і передав прем’єр-міністру документи щодо корупційної діяльності на залізниці.

Економічна правда