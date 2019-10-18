Мінфін обговорює з МВФ, як повернути 155 мільярдів, інвестованих в "Приватбанк"

Українська делегація на переговорах з Міжнародним валютним фондом обговорює питання повернення 155 мільярдів гривень, витрачених на націоналізацію Приватбанку.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі "Голосу Америки".

"Стабільність і нормальна робота банківського сектора - це завжди були питання, які розглядалися як з МВФ, так і з ЄС", - сказала вона.

"Тому що неможливо мати і макростабільність, і економіку, яка стрімко розвивається, без нормально працюючої банківської системи. Тому "Приватбанк" - дуже складне питання. У нас в даному випадку нічого не змінилося. Є юридична стратегія, якої ми дотримуємося. Є 155 млрд грн грошей платників податків, які держава інвестувала в цей банк... Обговорюється дуже багато питань, в тому числі отримання кредитних коштів назад не тільки від "Приватбанку", а й від інших проблемних банків", - додала вона.

У той же час, Маркарова не розповіла, чи обговорюється з МВФ ситуація навколо судових рішень на користь колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Маркарова зазначила, що дискусійних тем для обговорення з МВФ значно поменшало, оскільки Україна вже прийняла ряд законопроектів, які раніше завжди були присутні в переговорах. Зокрема - закон про спліт, про економічних операторів тощо.

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Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Економічна правда