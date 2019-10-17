Зеленський призначив заступника голови та держуповноваженого АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив Дар'ю Чередніченко заступником голови Антимонопольного комітету - державним уповноваженим.

Про це йдеться в указі №763/2019.

До призначення на посаду Чередніченко працювала керівником Управління економічного аналізу АМКУ. Вона прийшла в Антимонопольний комітет з "Metro Cash & Carry Україна", де працювала разом з Юрієм Терентьєвим – нинішнім головою АМКУ.

Також Зеленський призначив державним уповноваженим Сергія Тищика.

У 2014-2017 роках Тищик був керівником дочірнього підприємства "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз".

Також у його декларації вказано, що у 2018 році він отримував зарплату у ПАТ "Магістральні газопроводи україни" як на основному місці роботи.

Крім цього, Тищик займається власним газотрейдерським бізнесом. Він задекларував свою власність у ТОВ "Бігаз" (газобалонне обладнання для автомобілів в Одесі, партнер Олександр Штамов з Макіївки).

Також задекларував незначний дохід від київського газового трейдера ТОВ "Український газовий клуб", де Тищик під час роботи у "Нафтогазі" в 2016-2018 роках був засновником, але рік тому перереєстрував фірму на Вадима Шульгу.

Економічна правда