ЗАЗ планує почати виробництво двох нових моделей автобусів

Запорізький автомобілебудівний завод, який входить до корпорації "УкрАВТО", наприкінці 2019 року має намір почати виробництво приміських автобусів малого класу А09 на шасі Mercedes-Benz.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прес-секретар корпорації Дмитро Скляренко заявив, що це перша модель автобуса на такому шасі, зараз триває процес його сертифікації, після чого буде розпочато виробництво, заплановане на грудень 2019 року.



Автобус пасажиромісткістю 36 осіб оснащується двигуном Mercedes-Benz 4D34 та робочим об'ємом 3,9 л екологічного класу Євро5.

Серед конкурентних переваг автобуса Скляренко назвав надійне і довговічне шасі, місткий салон та зручність робочого місця водія.



"Обсяги виробництва цієї моделі автобуса залежатимуть від кон'юнктури ринку, законодавчих та економічних чинників", - відповів він на питання щодо передбачуваних обсягів випуску.



За його словами, цього року також буде виготовлено та сертифіковано перший зразок автобуса А18 (12-метровий низькопідлоговий міський автобус пасажиромісткістю 104 людини, зокрема 29 сидячих місць).



"Цю модель замовив польський партнер ЗАЗ, і після постачання в Польщу першого автобуса з метою перевірки його характеристик завод розраховує на серійне замовлення. Сподіваємося, що для ринку України він також буде цікавий", - заявили у прес-службі.



У корпорації зазначили, що зараз на потужностях ЗАЗ після перенесення в першому кварталі поточного року автобусного виробництва з майданчика в Мелітополі випускають автобуси різних модифікацій: окрім А08 пасажиромісткістю 28 людей, це, зокрема, міський низькопідлоговий автобус А10 пасажиромісткістю 60 людей (де 28 сидячих місць та 1 місце передбачені для людей з обмеженими можливостями).



За словами Скляренка, загалом потужності автобусного виробництва завантажені на 25%. Водночас конвеєрні лінії, де випускали легкові автомобілі, законсервовано, а потужності з виробництва автокомпонентів використовують на 15%.