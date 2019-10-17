Бізнес закликав Зеленського ветувати закон про судову реформу

Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон про діяльність органів суддівського врядування, який Верховна Рада 16 жовтня прийняла в другому читанні.

Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

Бізнес-асоціації стурбовані тим, що прийнятий закон "може слугувати інструментом руйнування принципу верховенства права і обмеження доступу до правосуддя, які є обов’язковими умовами захисту недоторканності прав власності та запорукою необхідної довіри бізнес-спільноти для подальшого інвестування в економіку України".

Бізнес наголосив, що будь-які зміни у процедурі діяльності органів суддівського врядування, відборі суддів та формуванні складу Верховного Суду повинні спочатку активно обговорюватися публічно.