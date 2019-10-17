Бізнес закликав Зеленського ветувати закон про судову реформу
Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон про діяльність органів суддівського врядування, який Верховна Рада 16 жовтня прийняла в другому читанні.
Про це повідомляє прес-служба ЄБА.
Бізнес-асоціації стурбовані тим, що прийнятий закон "може слугувати інструментом руйнування принципу верховенства права і обмеження доступу до правосуддя, які є обов’язковими умовами захисту недоторканності прав власності та запорукою необхідної довіри бізнес-спільноти для подальшого інвестування в економіку України".
Бізнес наголосив, що будь-які зміни у процедурі діяльності органів суддівського врядування, відборі суддів та формуванні складу Верховного Суду повинні спочатку активно обговорюватися публічно.
"Бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах", - йдеться у заяві.
Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців закликали Зеленського ветувати закон, щоб провести ґрунтовну публічну дискусію між Комітетом Верховної Ради з питань правової політики, бізнесом, міжнародною спільнотою та громадянським суспільством щодо норм, які пропонуються запровадити.
Нагадаємо:
16 жовтня за закон №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" проголосували 236 депутатів – 219 від "Слуги народу" і 17 позафракційних.
У рішенні йдеться про зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".
Документ скорочує склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики.
Посли Канади, Великобританії, Німеччини та Євросоюзу звернулися до спікера Дмитра Разумкова, прем'єра Олексія Гончарука та голови Офісу президента Андрія Богдана з проханням переглянути окремі положення законопроекту про реформу судової системи.
Економічна правда
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