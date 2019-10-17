Рада прийняла закон про верифікацію пенсій і субсидій
Верховна Рада прийняла закон про верифікацію та моніторинг держвиплат, метою якого є підвищення адресності державних виплат та сприяння розбудові системи соціального забезпечення.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Відповідний документ підтримали 249 народних депутатів.
Законом, зокрема, пропонується ввести верифікацію держвиплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.
Закон також врегульовує основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації.
Верифікація державних виплат буде здійснюватися в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів щодо збору, проведення аналізу і порівнянню параметрів інформації.
Також будуть виявлятися невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.
Економічна правда
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