Рада прийняла закон про верифікацію пенсій і субсидій

Верховна Рада прийняла закон про верифікацію та моніторинг держвиплат, метою якого є підвищення адресності державних виплат та сприяння розбудові системи соціального забезпечення.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Відповідний документ підтримали 249 народних депутатів.

Законом, зокрема, пропонується ввести верифікацію держвиплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Закон також врегульовує основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації.

Верифікація державних виплат буде здійснюватися в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів щодо збору, проведення аналізу і порівнянню параметрів інформації.

Також будуть виявлятися невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Економічна правда