САП направила до суду справу про заподіяння "Укрзалізниці" збитків на 40 мільйонів

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до Вищого антикорупційного суду справу проти колишніх чиновників "Укрзалізниці", обвинувачених у зловживанні службовим становищем на суму близько 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба САП.

"САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох колишніх посадовців філії АТ "Укрзалізниця" "Центр забезпечення виробництва" в зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки на загальну суму 39,8 млн грн", - йдеться в повідомленні .

Нагадуємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро в травні 2019 року повідомили двох колишніх співробітників філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці", які обіймали посади в 2015-2016 роках, про підозру в заподіянні держкомпанії 39,8 млн грн збитків.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем").

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

За даними слідства, в грудні 2015 року та березні 2016 року філія "ЦОП" отримала від компанії "Вог Аеро Джет" 30 тис тонн дизпального в борг, які повинна була повернути до 1 березня 2016 року або сплатити штраф у розмірі 2-2,7 млн грн за кожен день прострочення.

Однак повертати борг "ЦОП" почав тільки 29 березня 2016 року, завершивши цей процес в травні.

Слідство вважає, що чиновники філії свідомо затягнули з погашенням боргу, адже 18 березня 2016 року вже мали укладений контракт на поставку дизпального.

До того ж паливо дала в борг філії та ж компанія, яка виграла його конкурс з постачання, тому процес погашення міг бути досить швидким, казали в УЗ.

Економічна правда