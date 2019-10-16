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Україна збільшила можливості для імпорту газу з Польщі

Середа, 16 жовтня 2019, 20:00

"Укртрансгаз" завершив комплекс будівельно-монтажних робіт з підключення нової технологічної ділянки трубопроводу-перемички на компресорній станції "Комарно" (Львівська область). 

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, проектна потужність модернізованої ділянки становитиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.

"Оновлена конфігурація лінійної частини газопроводу дозволить транспортувати блакитне паливо як в аверсному, так і в реверсному режимах між Україною та Польщею. Реконструкція збільшить потужність та маневреність транспортування і допоможе забезпечити надійне і безперебійне проходження опалювального сезону 2019/2020", - йдеться в повідомленні.

Проведення тестового пуску в реверсному режимі, що стане фінальним етапом завершенням робіт на об’єкті, планується до кінця жовтня.

Нагадуємо: 

"Комарно" задіяна у транспортуванні газу через кордон Україна - Польща. 

Модернізація технологічної трубопровідної обв’язки компресорної станції дозволить суттєво підвищити маневреність та надійність функціонування ГТС у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС, повідомив за підсумками Шефчович.

Щодо тривалості контракту, об’ємів та тарифів домовленості наразі немає.

Українська сторона і ЄК пропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Росія наполягає на продовженні терміну дії існуючого угоди на рік з прокачуванням 10-15 млрд куб. метрів. Термін дії поточного контракту закінчується 31 грудня.

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня.

Экономическая правда

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транзит газ Укртрансгаз

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