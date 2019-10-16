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"Укроборонпром" купуватиме все через Prozorro від 25 тисяч

Середа, 16 жовтня 2019, 19:02

Державний концерн "Укроборонпром" прийняв нове положення про допорогові закупівлі, згідно з яким закупівлі від 25 тисяч гривень обов’язково проводитимуться через Prozorro.

Про це повідомляє прес-служба концерну з посиланням на директора департаменту закупівель Укроборонпрому Надію Бігун.

"Раніше про закупівлі до 1 млн грн концерн публікував звіти, а закупівлі на допорогах проводив на закритому майданчику. До кінця поточного року плануємо на Prozorro перевести усі підприємства-учасники Укроборонпрому", - сказала Бігун.

В концерні також нагадали, що фахівці Департаменту закупівель державного концерну "Укроборонпром" та закупівельники його підприємств-учасників з жовтня 2019 року розпочали навчання задля подальшого успішного проведення тендерів на Prozorro.

Економічна правда

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Укроборонпром Prozorro

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