"Укроборонпром" купуватиме все через Prozorro від 25 тисяч

Державний концерн "Укроборонпром" прийняв нове положення про допорогові закупівлі, згідно з яким закупівлі від 25 тисяч гривень обов’язково проводитимуться через Prozorro.

Про це повідомляє прес-служба концерну з посиланням на директора департаменту закупівель Укроборонпрому Надію Бігун.

"Раніше про закупівлі до 1 млн грн концерн публікував звіти, а закупівлі на допорогах проводив на закритому майданчику. До кінця поточного року плануємо на Prozorro перевести усі підприємства-учасники Укроборонпрому", - сказала Бігун.

В концерні також нагадали, що фахівці Департаменту закупівель державного концерну "Укроборонпром" та закупівельники його підприємств-учасників з жовтня 2019 року розпочали навчання задля подальшого успішного проведення тендерів на Prozorro.

Економічна правда