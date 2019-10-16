Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг, він вводиться у дію через 3 місяці.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Як зазначає прес-служба Нацбанку, фінансові установи будуть розкривати повну інформацію про вартість послуг у рекламі та на сайтах.
"Українцям стане легше приймати правильні фінансові рішення. І вони будуть захищені від нав’язування непотрібних послуг, адже розумітимуть, які саме послуги включаються у повну вартість", - йдеться у повідомленні.
Законом також передбачаються нові штрафи для установ, які порушуватимуть права споживачів.
Найбільша санкція – за збільшення процентної ставки в односторонньому порядку та без попередження споживача. За кожен випадок такого порушення установа повинна буде сплатити від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім цього, передбачені санкції, якщо установа не надала споживачеві повну інформацію про фінансову послугу, не надала примірник договору, уклала договір не в письмовій формі, або не повідомила про відсуплення зобов’язання за договором.
Економічна правда
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