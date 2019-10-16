Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг, він вводиться у дію через 3 місяці.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Як зазначає прес-служба Нацбанку, фінансові установи будуть розкривати повну інформацію про вартість послуг у рекламі та на сайтах.

"Українцям стане легше приймати правильні фінансові рішення. І вони будуть захищені від нав’язування непотрібних послуг, адже розумітимуть, які саме послуги включаються у повну вартість", - йдеться у повідомленні.

Законом також передбачаються нові штрафи для установ, які порушуватимуть права споживачів.

Найбільша санкція – за збільшення процентної ставки в односторонньому порядку та без попередження споживача. За кожен випадок такого порушення установа повинна буде сплатити від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.