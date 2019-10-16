Кабмін створив комісію з питань захисту бізнесу
Середа, 16 жовтня 2019, 15:35
Кабінет міністрів на засіданні 16 жовтня утворив комісію з питань захисту бізнесу - орган буде проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем у бізнесу в процесі реалізації державної політики.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Також комісія буде вивчати роботу центральних та місцевих органів державної влади з метою формування кращих умов для захисту бізнесу від незаконного впливу суб'єктів владних повноважень.
На брифінгу по завершенні засідання Кабміну прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав представників бізнесу через соцмережі і офіційні канали повідомляти уряду про правопорушення і корупцію.
Економічна правда
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