Кабмін створив комісію з питань захисту бізнесу

Кабінет міністрів на засіданні 16 жовтня утворив комісію з питань захисту бізнесу - орган буде проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем у бізнесу в процесі реалізації державної політики.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Також комісія буде вивчати роботу центральних та місцевих органів державної влади з метою формування кращих умов для захисту бізнесу від незаконного впливу суб'єктів владних повноважень.

На брифінгу по завершенні засідання Кабміну прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав представників бізнесу через соцмережі і офіційні канали повідомляти уряду про правопорушення і корупцію.

Економічна правда