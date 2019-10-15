Дефіцит торгівлі товарами України продовжує погіршуватися

За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в січні-вересні 2019 року перевищило минулорічний показник на 836 млн доларів і становило 5,84 млрд доларів.

В основному, Україна експортувала продукти рослинного походження (23,4%) і металургійну (22,2%) продукцію, а імпортувала переважно мінеральні товари (в тому числі нафту і газ) й обладнання.

Найбільше товарів Україна продала в Китай (на 2,35 млрд доларів) і Польщу (на 2,25 млрд доларів), а купила найбільший обсяг продукції також в Китаї (на 5,71 млрд доларів) і в Росії (на 4,93 млрд доларів).

Китай за підсумками першого кварталу 2019 року став найбільшим торговим партнером України, вперше обігнавши Росію за цим показником.

Економічна правда