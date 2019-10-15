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Запаси мазуту на ТЕС і ТЕЦ перед опалювальним сезоном на 20% нижче минулорічного рівня

Вівторок, 15 жовтня 2019, 14:57
 

Запаси мазуту на складах теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей станом на 1 жовтня становили до 31,5 тисячі тонн, що на 20% нижче за аналогічний період 2018 року (40,1 тисяч тонн).

Про це повідомляє видання enkorr

За весняно-літній період запаси мазуту на складах ТЕС і ТЕЦ скоротилися на 15% - з 37,4 тисячі тонн на 1 квітня до 31,5 тисяч тонн на 1 жовтня.

 
enkorr

За 1-11 жовтня запаси зросли на 1,3 тис т.

За даними enkorr, дві столичні ТЕЦ, що знаходяться в управлінні КП "Київтеплоенерго", мають запаси палива на рівні 4 тис т.

Як повідомляється, баланс ринку мазуту за 9 місяців 2019 року становив 78 тисяч т. (+ 26% до аналогічного періоду 2018 рік). 75% виробленого українськими НПЗ мазуту було відправлено на експорт. 

За підсумками 2018 року баланс ринку скоротився в 5,3 рази, до 77 тис. т, з 408 тис. т в 2017 році.

Запаси мазуту перед початком опалювального сезону на складах ТЕС і ТЕЦ є найнижчими за весь період спостереження.

Причиною багаторазового скорочення ринку стало набуття чинності з 1 січня технічного регламенту, що забороняє обіг мазуту з вмістом сірки понад 1%.

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