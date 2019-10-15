Борг Коломойського перед Приватбанком щодня зростає на 500 тисяч доларів

Сума позивних вимог Приватбанку до екс-власників Коломойського та Боголюбова, яку банк намагається відшкодувати у Високому суді Лондона, щодня зростає на 500 тисяч доларів.

Про це йдеться у прес-релізі за підсумками за підсумками перемоги ПриватБанку в апеляційному суді Англії та Уельсу на рішення про невідповідність позовних вимог банку до колишніх власників юрисдикції цього суду.

"Основна сума позову банку в момент ініціювання становила 1,9 млрд доларів, надалі становила 2,6 млрд доларів та наразі становить близько 3 млрд доларів, з урахуванням процентів, що продовжують нараховуватися, у розмірі 500 тисяч доларів щоденно", - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що до націоналізації з ПриватБанку кошти виводилися шляхом видачі кредитів підконтрольним Коломойському компаніям. За ці кошти компаніїї купували марганцеву руду, яблучний сік та інші товари "в нереальній кількості" за договорами , які були фіктивними.

Апеляційне рішення у справі Приватбанку проти екс-власників у Лондоні містить 278 пунктів, кожен з яких ухвалено на користь банку.

Це рішення суду означає, що всесвітній арешт на активи Коломойського та Боголюбова зберігається: олігархам щотижня дозволено використовувати не більше 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо:

Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції, яким визнали справу банку проти його колишніх власників Коломойського і Боголюбова такою, яка не є у юрисдикції цього суду.

Економічна правда