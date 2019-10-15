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Укрзалізниця долучилась до флешмобу Tetris Сhallenge

Вівторок, 15 жовтня 2019, 11:37

Укрзалізниця долучилась до флешмобу Tetris Сhallenge, суть якого в тому, що співробітники різних служб розкладають на землі весь свій інвентар та роблять фото з висоти "пташиного польоту".

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Долучаємось до флешмобу Tetris Сhallenge. Поруч із купейним вагоном – весь інвентар, а також ваші помічники в дорозі – провідники. Претендуємо на звання найдовшого челендж-фото", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що флешмоб Tetris Сhallenge у вересні почав поширюватися Європою - все почалося з того, що 1 вересня пооліція Цюриха опублікувала фото з купою обладнання, яке розмістила біля патрульної машини.

До флешмобу уже приєднались співробітники екстрених служб України.

 
 
 

Економічна правда

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Укразалізниця

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