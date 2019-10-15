Укрзалізниця долучилась до флешмобу Tetris Сhallenge
Укрзалізниця долучилась до флешмобу Tetris Сhallenge, суть якого в тому, що співробітники різних служб розкладають на землі весь свій інвентар та роблять фото з висоти "пташиного польоту".
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"Долучаємось до флешмобу Tetris Сhallenge. Поруч із купейним вагоном – весь інвентар, а також ваші помічники в дорозі – провідники. Претендуємо на звання найдовшого челендж-фото", - йдеться у повідомленні.
Долучаємось до флешмобу Tetris Сhallenge.😊— Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) October 15, 2019
Поруч із купейним вагоном – весь інвентар, а також ваші помічники в дорозі – провідники👩✈️👨✈️.
Претендуємо на звання найдовшого челендж-фото😁#tetrischallenge pic.twitter.com/E9ATuKu00E
Зазначимо, що флешмоб Tetris Сhallenge у вересні почав поширюватися Європою - все почалося з того, що 1 вересня пооліція Цюриха опублікувала фото з купою обладнання, яке розмістила біля патрульної машини.
До флешмобу уже приєднались співробітники екстрених служб України.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua