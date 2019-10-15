У Жеваго заявили про "елементи політичного переслідування"

Ситуація, яка склалася з викликом на допит, заочним вручеенням підозри та заявою слідчого про оголошення Костянтина Жеваго у загальноукраїнський розшук, є "вибірковим правосуддям з елементами PR кампанії нинішніх органів досудового розслідування".

Про це заявив юридичний консультант бізнесмена.

"Це ніщо інше, як фальсифікація доказів з метою проведення незаконних процесуальних дій: не передбаченого законом "заочного" вручення підозри, незаконного оголошення в розшук (може бути оголошена лише особа, місце перебування якої невідоме і лише коли вона не з'являється до слідчого без поважної причини).

Ці факти свідчать про перевищення повноважень слідчими ДБР, тобто про вчинення ними службового злочину. З ринку було виведено понад дев'ять десятків банків, діяльність багатьох з яких викликала сумнів, але питання чомусь виникли тільки до пана Жеваго не як до співробітника банку, а як до його акціонера", - зазначив консультант.

"У поточній ситуації проглядаються елементи політичного переслідування. З подібного роду звинуваченнями органи досудового розслідування не наважувалися подавати подання про зняття з Жеваго К.В. депутатської недоторканності минулої Верховної Ради, розуміючи, що перетворити діяльність комерційного підприємства в кримінальну статтю законно, публічно і прозоро не вийде", - додав він.

У прес-службі Жеваго заявили, що поширення неправдивої і неперевіреної інформації про нього є порушенням законодавства України, Конвенції про права людини, порушує його конституційні права і завдає шкоди його діловій репутації, та закликали ЗМІ не тиражувати перекручену і неправдиву інформацію.

"Прес-служба Костянтина Жеваго закликає ЗМІ не тиражувати поширювану владою в особі ГБР спотворену і неправдиву інформацію про оголошення Жеваго К.В. в національний розшук через його нібито неявки без поважної причини до слідчого Державного бюро розслідувань і не спекулювати недостовірними даними щодо ситуації з ліквідацією банку "Фінанси та Кредит".

Дана інформація не відповідає дійсності і має на меті маніпулювати громадською думкою щодо законності переслідування Костянтина Жеваго", - йдеться у заяві.

У прес-службі підкреслюють, що 27 вересня 2019 року Жеваго "не зміг з'явитися в ДБР в зв'язку з проходженням лікувальних заходів за кордоном, де знаходиться до цих пір, про що слідчий був завчасно повідомлений з подальшим наданням підтверджуючих документів".

"Ці обставини є поважною причиною відповідно до статті 138 Кримінально-процесуального кодексу України, тому всі наступні процесуальні дії за відсутності особи, яка перебуває на лікуванні за кордоном, є незаконними до моменту закінчення зазначених вище заходів", - заявляє прес-служба.

Нагадаємо:

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець. У 2019 балотувався в парламент у Горішніх Плавнях (150-й округ), але програв "слузі народу" Олексію Мовчану.

27 вересня Держбюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго, оскільки він не прийшов на допит.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

Економічна правда