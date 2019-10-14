У НБУ підрахували кількість готівки на кожного українця

Обсяг грошей у готівковому обігу з початку року зменшився на 9,1 мільярдів гривень (2,3%) і станом на 1 жовтня становить 391 мільярд гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку тендецію зі зменшенням кількості готівки пов'язують зі стабільним трендом на зростання популярності безготівкових розрахунків.

Зазначається, що станом на 1 жовтня у готівковому обігу перебувало 13,3 млрд штук монет (2,5 млрд грн) та 2,8 млрд штук банкнот (388,4 млрд грн).

Середня кількість банкнот на одного українця - 67, середня кількість розмінних і обігових монет - 316.

Найбільше за кількістю в обігу перебуває банкнот номіналом 200 гривень (22,5%), серед монет - 10 копійок (28,8%).

"За перші 10 днів жовтня з обігу повернулося майже 5 млн штук монет дрібних номіналів внаслідок їх вилучення з обігу із 1 жовтня 2019 року. Загалом у обігу станом на 1 жовтня перебувало близько 5,7 млрд штук таких монет", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо:

З 1 жовтня цього року монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестали бути засобом платежу. Впродовж року їх можна безкоштовно та без обмежень обмінювати в усіх відділеннях українських банків.

Економічна правда