Porsche і Boeing займуться розробкою літаючого електротранспорту

Компанії Porsche і Boeing працюють над розробкою концепту повністю електричного повітряного транспортного засобу з вертикальним злетом і приземленням.

Про це повідомляє прес-служба Porsche.

Зазначається, що компанії підписали меморандум порозуміння з метою дослідження можливостей преміум-ринку повітряного міського автотранспорту.

"Обидві компанії мають намір підняти рух транспорту у повітря. Це партнерство тільки підсилить унікальні ринкові переваги обох компаній, дозволяючи отримати цінні дані для дослідження майбутнього преміум-ринку повітряного міського автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

"Бренд Porsche має намір розширити свою сферу діяльності як виробника спорткарів і стати провідним брендом преміальних транспортних засобів. У довгостроковій перспективі це може означати перехід у третій вимір подорожей", - заявив Детлев фон Платен, член Виконавчого комітету з продажів та маркетингу компанії Porsche AG.

Компанії у рамках співробітництва зберуть міжнародну команду, яка працюватиме над різними аспектами повітряного руху у місті, серед яких буде аналіз потенціалу ринку транспортних засобів преміум-ринку та можливі кейси використання.

Також повідомляється, що Boeing, Porsche та дослідницька компанія Aurora Flight Sciences (дочірнє підприємство Boeing) працюють над розробкою концепту повністю електричного повітряного транспортного засобу з вертикальним злетом і приземленням.

Над створенням і тестуванням прототипу працюватимуть інженери обох компаній, а також працівники дочірніх компаній Porsche – PorscheEngineering Services GmbH і Studio F.A. Porsche.

"Основою цього співробітництва є наше прагнення створити безпечну та ефективну нову екосистему руху. Це також відкриває для нас можливість дослідження розробки повітряного міського транспортного засобу у преміум-сегменті у партнерстві з інноваційним автомобільним брендом", – заявив Стів Нордлунд, віце-президент і генеральний директор Boeing NeXt.

За його словами, організація працює над фундаментом екосистеми транспортного руху наступного покоління, в якій безпілотні та керовані транспортні засоби зможуть безпечно співіснувати.

Економічна правда