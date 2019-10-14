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У Раді пропонують скасувати військовий збір

Понеділок, 14 жовтня 2019, 12:16

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував у Верховній Раді законопроекти №2252 та №2253, якими пропонує скасувати військовий збір з 1 січня 2020 року.

Тексти документів опубліковані на сайті Ради.

У пояснювальній записці до законпроекту №2252 про внесення змін до Податкового кодексу Дубінський підкреслює, що "військовий збір та податок на доходи фізичних осіб дублюють один одного, що призводить до подвійного оподаткування одного й того ж об’єкту оподаткування – заробітної плати, винагороди за цивільно-правовими угодами тощо".

"З огляду на зазначене, фонд заробітної плати зазнає надмірного податкового навантаження в порівнянні з рівнем оподаткування вказаних доходів в інших країнах світу, що значно погіршує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та товарів на міжнародних ринках.

Це також стає фактором значної долі тіньової економіки країни, зокрема і тіньових зарплат, що видаються "в конвертах", - йдеться у пояснювальній записці.

Автор законопроекту заявляє, що зростання мінімальної зарплати на 550 гривень, що передбачено в проекті держбюджету-2020 (4723 проти 4173 у 2019 році), дозволить у 2020 році додатково отримати більше ніж 20-25 млрд гривень податків, бпзою оподаткування яких є зарплата.

"Таке зростання податкових надходжень повністю компенсуватиме скорочення надходжень до бюджету за рахунок скасування військового збору (за оперативною інформацією, надходження у 2019 році станом на 10 жовтня становило 16,8 млрд грн)", - зазначає Дубінський.

Законопроектом №2253 нардеп пропонує внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу.

За його словами, у результаті прийняття та реалізації норм законопроектів зменшиться навантаження на фонд оплати праці платників збору, зменшиться частка зарплат, які видаються у "конвертах", та збільшиться сума надходжень податків на доходи фізосіб.

Нагадаємо, військовий збір було впроваджено в Україні з серпня 2014 року, його ставка становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.

Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

Економічна правда

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податки Верховна рада

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