"Кернел" розмістив євробонди на 300 мільйонів доларів - ЗМІ

Аграрна група "Кернел" розмістила єврооблігації на 300 мільйонів доларів зі ставкою купону 6,5% та терміном погашення у 2024 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на одного з учасників ринку.

За його словами, прайсинг встановили на рівні 6,6%, папери продали за ціною 99,5% від номіналу.

Організаторами розміщення облігацій виступили ING Bank та JP Morgan.

У компанії агентству не стали коментувати цю інформацію, заявивши, що деталі планують оприлюднити 17 жовтня.

Нагадаємо:

У січні 2017 року "Кернел" розмістив єврооблігації на 500 млн доларів. Термін обігу облігацій - до 31 січня 2022 року, ставка купону - 8,75% річних.

"Кернел" - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.

Земельний банк "Кернел" в Україні становить 560 тис га, виробничі потужності 2,5 млн тонн зернових і олійних в рік.

Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року.

Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD є Андрій Веревський - 39,93% акцій.

Cascade Investment Fund (Кайманові о-ви), бенефіціаром якої виступає Віталій Хомутиннік, володіє 6,59% акцій "Кернела".