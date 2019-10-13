Китай і США на торговельних переговорах досягли істотного прогресу

Під час чергового раунду китайсько-американських переговорів з торгівлі, що завершився в п'ятницю, було досягнуто суттєвого прогресу з обговорюваних питань.

Про це заявив глава делегації Китаю, заступник прем'єра Держради КНР Лю Хе, передає "Інтерфакс-Україна".

"На основі важливого консенсусу глав двох держав сторони провели відверте, ефективне і конструктивне обговорення торговельно-економічних проблем, що становлять спільний інтерес", - заявив Лю Хе на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє агентство "Сіньхуа".

"Вони досягли істотного прогресу в таких галузях, як сільське господарство, захист інтелектуальної власності, обмінні курси валют, фінансові послуги, розширення торговельного співробітництва, передача технологій, врегулювання суперечок", - сказав він.

За словами китайського віце-прем'єра "сторони домовилися про подальші консультації і спільну роботу в напрямові досягнення остаточної угоди".

Лю Хе передав Трампу усне послання голови КНР Сі Цзіньпіна, в якому зазначалося, що в ході китайсько-американських торгових переговорів останнім часом "була проявлена добра воля, це вітали як народи двох країн, так і міжнародне співтовариство", йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що Трамп заявив про досягнення важливої торговельної угоди з КНР.



"Це дуже значна угода, яка вважається першим етапом (врегулювання розбіжностей з торгівлі - ІФ)", - заявив він у Білому домі.



За повідомленнями світових ЗМІ, які пізніше підтвердив міністр фінансів США Стівен Мнучін, американська сторона погодилася відмовитися від підвищення мит на китайські товари вартістю 250 млрд доларів з 25% до 30%, яке було заплановано на найближчий вівторок.

В обмін на це Китай, на першій фазі реалізації домовленостей зокрема, погодився купувати у США більше сільгосппродукції.



За словами Трампа "друга фаза стартує практично відразу".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що США і Китай погодили "проміжну" угоду, яка дозволить сторонам призупинити торгову війну і працювати над більш масштабною угодою щодо спірних питань у торгівлі.