"Оператор ГТС України" орендує офіс по 15 доларів за "квадрат"

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" 1 жовтня уклало угоду з ТОВ "Велес ХХІ століття" про оренду офісних приміщень у Солом’янському районі Києва на 10,85 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

На 35 місяців орендували офіс по вул. Виборзька, буд. 103-А, 3 поверх, який включає хол, кабінети, кухню, комору та санвузли з офісною технікою і меблями.

Загальна площа офісу становить 851,5 кв. м, а вартість – 20,00 млн гривень. Також передбачено 20 паркомісць поруч. Оренда коштує 310 тисяч гривень на місяць, тобто 364 гривень або 15 доларів за "квадрат" на місяць.

На сайтах нерухомості можна знайти пропозиції оренди офісів подібної площі з меблями по вул. Виборзька, буд. 103 за ціною 381 грн./кв. м на місяць, що на 5% дорожче. Менший офіс по вул. Гонгадзе обійдеться у 360 грн./кв. м на місяць, що відповідає договірній ціні.

Столична фірма "Велес ХХІ століття" на чолі з Віталієм Нетрибійчуком зареєстрована по вул. Виборзька, буд. 103 на ТОВ "Українська компанія інвестиційного розвитку" Олександра Івженка і Сергія Бужениці. Вона уперше отримала державний підряд.

За даними системи "YouControl", колись орендодавцем під назвою "Промхімтехнологія" володів та керував адвокат Станіслав Мєдін.

Ще раніше партнерами Мєдіна по цій фірмі були Володимир Остапенко та Олександр Барановський, а до них – Ірина Кисельова.

"Велес ХХІ століття" має 15% акцій ПрАТ "Корнер", решта якого належить Станіславу Мєдіну, Любові Медіній та Юрію Станіславовичу і Віталію Станіславовичу Медіним.