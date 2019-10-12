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Затримані в США бізнесмени працювали на Фірташа — Reuters

Субота, 12 жовтня 2019, 14:03

Затримані в США бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман, яких пов’язують із адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела.

Видання припускає, що Парнас був перекладачем для адвокатів, що представляють інтереси Фірташа.

Людина, знайома з ситуацією, повідомила агентству, що Парнас і Фруман працювали на Фірташа протягом декількох місяців.

Також за даними джерела, Фірташ фінансував діяльність двох соратників Джуліані. За яку саме діяльність або послуги, скільки грошей отримали і за який період — джерело не уточнило. Відомо, що Фірташ оплачував приватні рейси Парнаса і Фрумана до США і їх поїздки до Відня.

Джуліані в інтерв'ю агентству визнав, що Парнас і Фруман за останні два місяці "три-шість разів бували у Відні". При цьому, адвокат Трампа відмовився називати мету поїздок.

Агентство додає, що незадовго до затримання в інтерв'ю Reuters Парнас заявив, що Фірташа "підставили прокурори і дипломати США".

"Вони затримали невинну людину, такого як Дмитро Фірташ, і намалювали його таким собі поганим мафіозним хлопцем, яким він явно не є. Це один із найчесніших бізнесменів. Неймовірний бізнесмен", — заявляв Парнас.

На його думку, Фірташ став жертвою "кліки, яка була причетна до замовчування корупції з боку Джо Байдена і його сина в Україні".

Нагадаємо:

  • Двоє американських бізнесменів, які фінансували виборчу кампанію Дональда Трампа, були затримані за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
  • Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, написали заяву у правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського після його інтерв’ю, в якому олігарх назвав їх "аферистами" і пообіцяв "вивести на світло боже".
  • 17 травня в інтерв’ю програмі Радіо Свобода "Схеми" Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які "збирають з людей гроші", прикриваючись зв’язками з Джуліані.
  • 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року і заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
  • Коломойський заявив в інтерв'ю програмі "Схеми", що ФБР, можливо, і веде розслідування стосовно нього, але воно нічим не завершиться, бо він "нічого протизаконного на території США, ЄС чи України не скоїв".
  • Раніше видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідуванняпроти олігарха Ігоря Коломойського.
  • Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського "звинувачували у замовних убивствах" (у 2015 році), а тепер вважають покровителем тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.
  • Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування" проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
  • 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
  • Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
  • Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка. 
  • Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

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