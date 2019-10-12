Затримані в США бізнесмени працювали на Фірташа — Reuters

Затримані в США бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман, яких пов’язують із адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела.

Видання припускає, що Парнас був перекладачем для адвокатів, що представляють інтереси Фірташа.

Людина, знайома з ситуацією, повідомила агентству, що Парнас і Фруман працювали на Фірташа протягом декількох місяців.

Також за даними джерела, Фірташ фінансував діяльність двох соратників Джуліані. За яку саме діяльність або послуги, скільки грошей отримали і за який період — джерело не уточнило. Відомо, що Фірташ оплачував приватні рейси Парнаса і Фрумана до США і їх поїздки до Відня.

Джуліані в інтерв'ю агентству визнав, що Парнас і Фруман за останні два місяці "три-шість разів бували у Відні". При цьому, адвокат Трампа відмовився називати мету поїздок.

Агентство додає, що незадовго до затримання в інтерв'ю Reuters Парнас заявив, що Фірташа "підставили прокурори і дипломати США".

"Вони затримали невинну людину, такого як Дмитро Фірташ, і намалювали його таким собі поганим мафіозним хлопцем, яким він явно не є. Це один із найчесніших бізнесменів. Неймовірний бізнесмен", — заявляв Парнас.

На його думку, Фірташ став жертвою "кліки, яка була причетна до замовчування корупції з боку Джо Байдена і його сина в Україні".

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