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Офіційний курс: гривня знизилася до доллара та євро

Субота, 12 жовтня 2019, 11:26
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійоку, встановивши його на 15 жовтня на рівні 24,54 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,10 (на 11 жовтня - 27,05 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 11 жовтня на рівні 24,53 гривні за долар.

11 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 - 24,68 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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