Компанія з оточення Боголюбова почала отримувати підряди на будівництво в Києві — ЗМІ

Комунальне підприємство "Спецжитлофонд" за результатами тендеру замовило "БК Роял Хаус" будівельно-монтажні роботи в ЖК "Рідне Місто" на 395,31 мільйона гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані в системі "Прозорро".

Згідно з умовами договору, підрядник повинен реконструювати виробничу-складську базу під четверту чергу будівництва житлових будинків та складських будівель по вул. Качалова, 40.

Зазначається, що третю чергу ЖК "Рідне місто" для "Спецжитлофонду" повинна побудувати "ВЛД Груп", а першу-другу черги - "Варда Спецбуд Монтаж", пов'язана з екс-директором КП "Житлоінвестбуд- УКБ" В'ячеславом Непопом та екс-главою департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та екс-президентом "ХК "Київміськбуд" Михайлом Голицею.

Наразі триває будівництво першого будинку ЖК.

Загальна площа квартир у трисекційних будинках з індивідуальним тепловим пунктом, котельнею та насосною становитиме 24,77 тис. кв. м. Будівництво коштуватиме майже 16 тис грн за квадратний метр.

Згідно з угодою, на заробітну плату піде 49,36 млн, або 12% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% - 16,55 млн грн. Ціна угоди на 7% нижче очікуваної вартості закупівлі в 426,05 млн грн.

Столична фірма "БК Роял Хаус" зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстрована в квітні 2018 року за адресою масової реєстрації юридичних осіб по вул. Сурикова, б. 3, оф. 42.

Спочатку її засновниками були "Інвестиційна група" Консалтсіті" та "Інплайз" Діани Пилипчинець, потім ним став Олександр Степенко, а після нього - Олександр Шершнев, який також володіє "Тракт Груп" спільно з Германом Степенком.

Раніше директором "БК Роял Хаус" був сам Олександр Шершнев, проте 24 квітня 2019 року компанію очолив Роман Дьомін. Останній з 2016 року до лютого 2019 року був виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Аеробуд", заведеної на п'ять кіпрських офшорів, близьких до одного з лідерів групи "Приват" Геннадія Боголюбова: "Ренальдо Інвестментс Лімітед", "Формоса Інвестментс Лімітед", "Грінгот Ентерпрайзес Лімітед", "Сисара Інвестментс Лімітед", "Броалія Венчерз Лтд".

Раніше правління "Аеробуд" очолював відомий дніпровський забудовник Григорій Козинський, власник "Рубікон-Моноліт", яке будувало зокрема єврейський центр "Менора" в Дніпрі на замовлення Боголюбова.

Загалом з квітня 2019 року "БК Роял Хаус" отримала будівельних підрядів винятково у "Спецжитлофонду" на 755,93 млн грн, з яких нинішній - найбільший.

КП "Спецжитлофонд" з 2016 року очолює депутат Київради від фракції БПП Володимир Шарій.

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