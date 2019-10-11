Компанія Ахметова експортуватиме електроенергію в Хорватію

Компанія ДТЕК підписала з хорватською енергетичною компанією HEP d.d. меморандум про співпрацю - у жовтні цього року планується тестова поставка електроенергії дочірньою компанією ДТЕК Hungary Power Trade хорватській компанії обсягом до 2,5 тисяч МВт-г.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що наступного року обсяг торгівлі може сягнути до 1,3 млн МВт-г.

"Підписання меморандуму про співробітництво з компанією HEP d.d., лідером енергетики Хорватії, це черговий крок в розширенні нашої присутності на європейських енергетичних ринках.

Ми розглядаємо це як ще один етап зближення української та європейської енергосистем, що є запорукою зміцнення енергетичної безпеки України", - заявив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо:

П'ять українських компаній викупили доступ до 1,1 ГВт пропускної здатності мереж для імпорту електроенергії з Росії в жовтні.

Так, 301 МВТ перетину купила компанія "Де Трейдинг" власника "Донбасенерго" Максима Єфімова.

250 МВт придбала "Еру Трейдинг" Ярослава Мудрого і Дейла Пері. Раніше часткою акцій трейдера володів топ-менеджер "Нафтогазу" Андрій Фаворов.

Ще 249 МВт перетину отримала компанія "ТАС Енергія України" Сергія Тігіпка, 199 МВт - "Д Трейдинг", що входить в ДТЕК Ріната Ахметова.

Також 100 МВт перетину придбала компанія "Юнайтед Енерджі" з орбіти Ігоря Коломойського, про що повідомлялося раніше.

Економічна правда